Более 100 человек покинут карантинный отель на Тенерифе

Министерство здравоохранения Канарских островов дало 130 постояльца разрешение на выезд из отеля на Канарских островах, где у туриста из Италии был выявлен коронавирус COVID-2019. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает агентство Europa Press.

По данным агентства, среди 130 гостей отеля — граждане 11 стран. По большей части это туристы, которые заселились в отель понедельник и не контактировали с зараженным итальянцем.

Ранее, 25 февраля, в Испании поместили на карантин не менее тысячи туристов в отеле на острове Тенерифе. Турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в отеле с супругой на протяжении недели. Мужчину изолировали. Он находится под санитарным контролем. По установленному протоколу анализы отправили в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования.

25 февраля был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в испанском автономном сообществе Каталония.

В Италии уже зарегистрировано более 500 случаев коронавируса. Италия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе.

Меры по предотвращению распространения коронавируса в Италии начали принимать 23 февраля. В десятке городов провинций Ломбардия и Венетто введен карантин. Все массовые мероприятия до 1 марта отменены. Театр La Scala (Милан) приостановил все постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело 82 186, выздоровело 32 906 человек.