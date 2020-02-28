Первый случай заражения коронавирусом выявили в Нигерии

Первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Нигерии. Об этом сообщает федеральное министерство здравоохранения страны в пятницу, 28 февраля.

Заболевание было подтверждено у пациента в штате Лагос, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788 человек, подтвержденных случаев заражения — 78 тыс. 824 человека, более 36 тыс. выписаны из больниц.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

В четверг руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус позитивно оценил усилия России и еще нескольких стран в борьбе с COVID-2019. По его словам, за последние две недели Россия, Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка не сообщили ни об одном новом случае заболевания.