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В КНР обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xiao Heyong
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Китайские ученые опубликовали данные аутопсии первого умершего пациента от коронавируса. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на публикацию в Journal of Forensic Medicine.

1 января в больницу города Ухань поступил 85-летний мужчина с инфарктом. Спустя неделю у него начали проявляться первые симптомы нового вируса. Диагностировать COVID-19 врачи сумели только на 14-й день его пребывания в больнице. 28 января пациент скончался.

Вскрытие проводил патологоанатом с 30-летним стажем Лю Лян. Он предположил, что вирус поражает преимущественно легкие, а не трахею. Аутопсия подтвердила его догадки. В обнародованном отечете доктор зафиксировал, что у заболевшего мужчины были сильные альвеолярные повреждения.

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Оказалось, что патологические признаки SARS-CoV-2 аналогичны «атипичной пневмонии» SARS и ближневосточному респираторному синдрому (MERS)

Вместе с тем фиброз легких оказался не таким серьезным, как у SARS, но экссудативное воспаление у умершего пациента с COVID-19 было более выраженным.

Врачи не рискнули предположить, как болезнь отразилась на других органах пациента, так как мужчина был пожилым и уже имел множество заболеваний.

24 января в Китае опубликовали первый снимок коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля от коронавируса умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения огласили сроки изготовления вакцины от коронавируса. Предполагается, что на разработку препарата уйдет полтора года.

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