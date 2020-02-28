Прямой эфир
Сюжет:

Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — пошутил он.

Таким образом, Данилов прокомментировал вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок, сообщает RT.

По его словам, государство должно установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом.

«Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», — признался секретарь СНБО.

Ранее в этот же день глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине ввели температурный контроль для приезжающих из России
В Монголии подтвердили помещение на карантин президента страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020