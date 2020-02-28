Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», — пошутил он.

Таким образом, Данилов прокомментировал вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок, сообщает RT.

По его словам, государство должно установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом.

«Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», — признался секретарь СНБО.

Ранее в этот же день глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.