Прямой эфир
Сюжет:

В Монголии подтвердили помещение на карантин президента страны

0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-служба администрации президента Монголии Халтмаагийна Баттулги подтвердила в пятницу, 28 февраля, информацию СМИ о помещении главы государства на карантин после возвращения из Китая, где он находился с визитом.

«Мы подтверждаем, что президент был помещен на карантин», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы лидера.

COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп
Инфекция закрепится благодаря длительному инкубационному периоду и высокой способности к заражению

Президент Монголии находился с визитом в КНР 27 февраля. Он провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и премьером Госсовета страны Ли Кэцяном, сообщает «Газета.ру».

Ранее в СМИ появилась информация, что Баттулги изолирован на 14 дней после завершения визита в Китай, совершенного на фоне вспышки коронавируса COVID-2019.

В составе делегации также были министр иностранных дел, посол Монголии в КНР, глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, глава администрации президента и советник главы государства по внешней политике.

Президент Монголии в ходе проведенных встреч выразил уверенность в том, что китайская сторона добьется успеха в борьбе с эпидемией. Также он вручил председателю КНР Си Цзиньпину сертификат о передаче китайской стороне от монгольского народа в дар 30 тыс. овец.

Он подчеркнул, что монгольский народ обеспокоен вспышкой коронавируса, так как граница у Монголии с Китаем простирается на 4,7 тыс. км. По его словам, введенные ограничения на пересечение границы связаны с нынешней эпидемиологической ситуацией и будут сняты после ее завершения.

При этом стороны отметили, что визит, состоявшийся во время эпидемии, является доказательством того, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами вышло на новый уровень.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2 867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Азербайджане заявили о выявлении коронавируса у россиянина
Монголия отменила празднование Нового года из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020