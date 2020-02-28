В Монголии подтвердили помещение на карантин президента страны

Пресс-служба администрации президента Монголии Халтмаагийна Баттулги подтвердила в пятницу, 28 февраля, информацию СМИ о помещении главы государства на карантин после возвращения из Китая, где он находился с визитом.

«Мы подтверждаем, что президент был помещен на карантин», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы лидера.

Президент Монголии находился с визитом в КНР 27 февраля. Он провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и премьером Госсовета страны Ли Кэцяном, сообщает «Газета.ру».

Ранее в СМИ появилась информация, что Баттулги изолирован на 14 дней после завершения визита в Китай, совершенного на фоне вспышки коронавируса COVID-2019.

В составе делегации также были министр иностранных дел, посол Монголии в КНР, глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, глава администрации президента и советник главы государства по внешней политике.

Президент Монголии в ходе проведенных встреч выразил уверенность в том, что китайская сторона добьется успеха в борьбе с эпидемией. Также он вручил председателю КНР Си Цзиньпину сертификат о передаче китайской стороне от монгольского народа в дар 30 тыс. овец.

Он подчеркнул, что монгольский народ обеспокоен вспышкой коронавируса, так как граница у Монголии с Китаем простирается на 4,7 тыс. км. По его словам, введенные ограничения на пересечение границы связаны с нынешней эпидемиологической ситуацией и будут сняты после ее завершения.

При этом стороны отметили, что визит, состоявшийся во время эпидемии, является доказательством того, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами вышло на новый уровень.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2 867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.