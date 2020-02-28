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В Азербайджане заявили о выявлении коронавируса у россиянина

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевание выявлено у россиянина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве.

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Инфицированный прибыл в республику из Ирана.

Ранее, 28 февраля, минздрав Белоруссии сообщил о первом в стране случае выявления коронавируса. Заболевший — гражданин Ирана, прилетевший через Баку. Президент страны Александр Лукашенко отказался закрывать границы в связи с этим, так как, по его словам, «это пустое».

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По данным на 28 февраля, от коронавируса в Китае умерли 2 858 человек, за пределами КНР — 70 человек, заболели — 83 385. Выздоровели и были выписаны из больниц 36 тыс. пациентов.

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