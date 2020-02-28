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Лукашенко отказался закрывать границы из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Андрей Александров
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует закрывать границы, из-за того что в стране подтвержден первый случай коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в пятницу, 28 февраля, на VIII съезде Федерации профсоюзов Белоруссии.

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«Это пустое», — приводит его слова агентство БелТА.

Минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса нового типа на территории страны ранее в этот же день. COVID-19 подтвердили у гражданина Ирана, прилетевшего из Баку 22 февраля, отмечает «Газета.ру».

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По данным на 28 февраля, от коронавируса умерло 2 858 человек, заболело — 83 385. Выздороветь удалось 36 тыс. пациентов.

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