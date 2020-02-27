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Песков оценил влияние коронавируса на проведение голосования по поправкам в Конституцию

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Влияние эпидемии коронавируса COVID-19 на проведение голосования по законопроекту о поправках в Конституцию 22 апреля оценивать пока рано, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля.

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«Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого, исходя из той информации, которую мы получаем от специалистов и от штаба», — отметил Песков.

Какие-либо уточнения или предположения в настоящий момент делать сложно, добавил он.

22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России пройдет голосование по законопроекту о поправках в Конституцию, который внес в Госдуму президент страны Владимир Путин 20 января.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Эпидемия коронавируса COVID-2019 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По данным на 27 февраля, число летальных исходов — 2804, число заболевших — 82 186, выздоровевших — 32 906.

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