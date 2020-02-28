Еще один житель Японии умер от коронавируса

Еще один человек умер от коронавируса в Японии. Таким образом число жертв инфекции в этой стране достигло девяти. Об этом сообщил телеканал NHK.

Умершему было 70 лет, он жил в префектуре Вакаяма. Диагноз ему поставили 13 февраля в региональной больнице, где, кроме пациентов, заболел один из медиков.

Всего в Японии отмечено свыше 900 случаев инфицирования. Большинство заболевших (более 700) — пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Четверо из них умерли.

27 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что все школы в Японии со 2 марта будут закрыты до весенних каникул, чтобы не допустить угрозы распространения коронавируса в стране. Оргкомитет Олимпиады-2020 22 февраля сообщил о решении отложить подготовку волонтеров из-за распространения коронавируса. При этом подчеркивалось, что от подготовки самих Игр организаторы не отказываются.

15 февраля губернатор Вакаямы Нисака Есинобу сообщил, что в больнице префектуры подтверждены два случая заражения коронавирусом — у пациента и у одного из врачей. Известно, что эти люди не контактировали друг с другом, а заболевший врач (хирург по специальности) в последнее время не посещал Китай и не общался с людьми, прибывшими оттуда. Кроме того, на тот момент коронавирус подозревали у еще двух пациентов учреждения, но результаты тестов не были готовы. Таким образом, по словам губернатора, речь шла о возможном массовом заражении.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ советовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385. Более 36 600 человек выписаны из больниц.