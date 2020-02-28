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В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса нового типа на территории страны. COVID-19 выявлен у гражданина Ирана, прилетевшего из Баку, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 28 февраля.

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Пациент является студентом. Он прилетел на территорию страны 22 февраля. Он и люди, которые с ним контактировали, помещены в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно, отметили в ведомстве.

Ранее 28 февраля первый случай заражения выявили в Литве. Зараженный ранее посещал Верону (Италия).

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По состоянию на 28 февраля, число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 380 человек, более 36 500 выписаны из больниц.

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