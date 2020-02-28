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В Гонконге зафиксировали первое возможное заражение собаки COVID-19

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Фото: Global Look Press/Geovien So/Keystone Press Agency
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Департамент сельского хозяйства Гонконга сообщает, что в настоящий момент эксперты расследуют первый случай передачи коронавируса от человека животному.

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По предварительным тестам признаки наличия COVID-19 выявили у собаки, у хозяина которой диагностировали коронавирус. После госпитализации мужчины пес был помещен в специальный карантинный центр для животных. Анализы показали наличие коронавируса, но в незначительном количестве. При этом у собаки не было выявлено симптомов заболевания.

«В настоящее время Департамент не располагает свидетельствами того, что животные могут быть инфицированы вирусом COVID-19 или являться его источником для людей», — говорится в заявлении департамента, которое приводит ТАСС.

Пока собака находится под наблюдением, будут проведены повторные тесты.

В настоящее время в Гонконге подтверждено 93 случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Число заразившихся COVID-19 за пределами материкового Китая увеличилось за сутки на 654 и достигло 4184 человека по данным на утро пятницы, 28 февраля.

По данным газеты South China Morning Post, число жертв коронавируса за пределами материкового Китая выросло за сутки с 57 до 70 человек. В том числе 26 человек умерли в Иране, 17 — в Италии, 13 — в Южной Корее, восемь — на территории Японии (из них четверо — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два — в Гонконге, два — во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировано на Тайване и Филиппинах.

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