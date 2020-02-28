Прямой эфир
Сюжет:

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус одобрил предпринятые Россией и рядом других стран шаги в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом он заявил на ежедневном брифинге организации в четверг, 27 февраля.

COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп
Инфекция закрепится благодаря длительному инкубационному периоду и высокой способности к заражению

Он отметил, что Россия, а также еще несколько государств за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае заражения коронавирусом.

«Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — цитирует Гебрейесуса «РИА Новости».

Помимо РФ глава ВОЗ назвал Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Шри-Ланку и Вьетнам.

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом нужен комплексный подход. Гебрейесус также отметил слаженные действия китайских властей, приложивших большие усилия для предотвращения распространения инфекции.

Кроме того, Гебрейесус заявил, что пока рано объявлять о пандемии, несмотря на глобальное распространение вируса. При этом он отметил, что вспышка COVID-19 в Италии стала для организации неожиданностью.

Ранее в пятницу сообщалось, что число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788 человек, подтвержденных случаев заражения — 78 824 человека, более 36 тыс. выписаны из больниц.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 2 тыс. человек
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020