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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 2 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won/AFLO
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Власти Южной Кореи сообщили о 256 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных в стране достигло 2022 человек. Такую информацию приводят в пятницу, 28 февраля, корейские центры по контролю и профилактике заболеваний.

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По их данным, всего в стране от вируса скончалось 13 человек, передает «Интерфакс».

Отмечается, что из 256 новых случаев заболевания 182 зарегистрированы в городе Тэгу и 49 в провинции Северный Кёнсан.

Столица страны Сеул сообщила о шести новых случаях.

В четверг стало известно, что авиакомпания S7 Airlines с 1 по 31 марта приостановит все регулярные рейсы в Южную Корею из-за распространения коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерли 2804 человека, заболели 82 186, выздоровели 32 906 человек.

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