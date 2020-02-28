Градусник игры: отмена Олимпиады в Токио из-за COVID-19 не обсуждается

Возможность отмены летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио никогда даже не обсуждалась. Подготовка к соревнованиям идёт по плану. В этом «Известия» заверил официальный представитель токийского организационного комитета Маса Такая. Заявление прозвучало на фоне предположений, что эпидемия коронавируса, серьезно затронувшая и Японию, может поставить крест или как минимум отстрочить проведение этого важнейшего спортивного международного события. Вместе с тем попытки заверить мировую общественность в том, что накануне Игр-2020 всё под контролем, не означают, что Токио легкомысленно относится к угрозе распространения вируса, ведь на кону не просто соображения имиджа, но и крупные инвестиции, которые Страна восходящего солнца рассчитывает с лихвой окупить.

От войны до чумы

История проведения Олимпийских игр знала лишь три случая отмены, при этом все три раза причиной становились войны. Так, Первая мировая поставила крест на Олимпиаде 1916 года в Берлине, а Вторая — на Играх 1940 и 1944 годов. Правда, угроза срыва маячила некоторое время и над успешным проведением Олимпиады в Рио-де-Жанейро всего четыре года назад: незадолго до старта соревнований в этом бразильском городе началась вспышка смертельного вируса Зика, но в итоге всё обошлось.

С распространением коронавируса за пределы Китая и ростом числа заболевших в соседней Японии (оно уже превысило 850 человек) многие заговорили о вероятности отмены или отсрочки проведения и нынешней Олимпиады. Однако официальный представитель Токийского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Маса Такая, с которым пообщались «Известия», такую возможность на данный момент отверг.

— Мы никогда не обсуждали отмену Олимпийских и Паралимпийских игр. Подготовка к мероприятию продолжается по плану, — заметил он.

Вместе с тем Маса Такая дал понять, что кононавирус и необходимость борьбы с распространением инфекции, разумеется, внесли свои коррективы в подготовку к Олимпиаде. Вдобавок к штабу по реагированию на эпидемию, созданному правительством Японии, и схожему штабу на уровне столичного правительства свою рабочую группу учредил и Оргкомитет Токио-2020. Он наладил регулярный обмен информацией с Международным олимпийским комитетом (МОК).

— Токио-2020 будет продолжать сотрудничать со всеми соответствующими организациями, которые тщательно отслеживают любые случаи инфекционных заболеваний, и мы будем рассматривать любые контрмеры, которые могут потребоваться, со всеми соответствующими организациями, — пообещал Маса Такая.

Маски напоказ

Между тем понять серьезность отношения японцев к эпидемии можно, просто пройдясь по улицам Токио. 90% жителей мегаполиса ходят исключительно в защитных масках.

— Извините, что общаюсь с вами в маске, но такие, знаете ли, времена, — приветствовал корреспондента «Известий» один из местных собеседников, не расставшись с защитой даже для официальной фотографии.

Как и в Китае в самом начале эпидемии, в Японии защитные маски оказались крайне дефицитным товаром. Сразу несколько местных знакомых посетовали «Известиям», что пополнить их запасы на этой неделе в аптеке не удалось.

Помимо масок, наличие в стране вируса зримо проявилось и в огромных бутылях с дезинфицирующей жидкостью. Их поставили на входе практически во все учреждения и офисы, в части которых дезинфекция рук стала обязательной процедурой.

Но главным образом алармизм подогревается прессой. Все последние дни тема коронавируса не сходит с передовиц большинства японских газет, которые трактуют происходящее в отнюдь не успокаивающем ключе.

Все идет по плану

В общей сложности для соревнований по трем десяткам видов спорта Япония задействует 43 объекта, но лишь восемь из них возводят специально под нынешние Игры. Как рассказал Маса Такая, руководство МОКа дало японской стороне установку на максимальное использование уже действующих спортивных объектов. Благо некоторая часть осталась в наследство от прошлых Игр, которые японская столица принимала в 1964 году. Разумеется, большую часть старых площадок и стадионов пришлось капитально реставрировать, но зато к нынешним Играм все спортивные объекты полностью приспособили к нуждам людей с инвалидностью. Кроме того, хорошенько поразмыслив, оргкомитет и власти Токио отказались от задуманного вначале строительства с нуля сразу трех небольших спортивных площадок, что позволило сохранить бюджету около 200 млрд иен ($1,8 млрд).

Впрочем, расходы всё равно оказались внушительными. Согласно обнародованному в январе годовому бюджету Токио, подготовка к Играм обошлась только столице в 1,37 трлн иен (более $12 млрд). Правда, некоторая часть затрат имеет опосредованное отношение к спорту. Скорее, власти решили позаботиться о комфорте иностранных гостей. Например, многие такси попросили переоборудовать таким образом, чтобы пользоваться ими смогли люди на инвалидных колясках — взамен компаниям-операторам такси посулили щедрые субсидии от государства. Кроме того, японские города, и так поражающие чистотой и давно известные повышенным вниманием к сантехническим наворотам, в преддверии Олимпиады взялись за реновацию фонда общественных туалетов.

Когда власти Токио только подавали заявку на прием Олимпиады 2020 и обозначали число билетов, которые будут доступны к продаже, они исходили из показателей нескольких прошлых Олимпиад, сказал Маса Такая. Поэтому общее число билетов — 7,8 млн на соревнования Олимпиады и 2,3 млн на паралимпийские состязания — было очень примерным.

— С тех пор поменялись некоторые вещи, спортивные объекты и их вместимость, поэтому точное число доступных билетов назвать очень сложно. Но главное — билеты продаются очень хорошо, — подчеркнул он.

Согласно сложившейся традиции, первые две партии билетов для болельщиков внутри Японии (на откуп местным фанатам отдано около 70% всех мест) были разыграны в лотерею. Таким образом ушло свыше 4,4 млн билетов. Притом что заявок на их приобретение было подано свыше 80 млн. Остальные оргкомитет намерен распродать весной, но уже по принципу обычной очередности.

Спустя год после Зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году власти этого города сетовали, что Игры не окупились финансово. В Токио же уверены, что их спортивное мероприятие будет непременно успешным в том числе и с экономической точки зрения.

— Мы всегда рассматриваем Игры как катализатор для изменений социально-экономического плана. Экономический эффект от проведения Олимпиады может составить до 30 трлн иен, или $300 млрд. Не забывайте и про новые рабочие места — в той же столице речь идет о 3 млн человек, — отметил представитель токийского оргкомитета.

Впрочем, потенциальные доходы от проведения Игр пока во многом сродни дележу шкуры неубитого медведя. А вот расходы, связанные с эпидемией, — суровая реальность. Как сообщили на этой неделе в МОКе, организация начала сбор дополнительного $1 млрд в качестве экстренного фонда на случай непредвиденных обстоятельств.

Наталия Портякова, Токио