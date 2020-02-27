Нелетный отряд: сенаторы отказались ехать в Японию из-за коронавируса

Российская парламентская делегация отменила намеченную на конец недели поездку в японский город Фукуока из-за эпидемиологической обстановки в стране. Об этом «Известиям» заявили в комитете Совета Федерации по международным делам. Источники в японском МИДе рассказали «Известиям», что перенос поездки связан с «техническими причинами». При этом в Токио признали, что сообщение от российских парламентариев, которое в ведомстве получили за полночь по местному времени, стало неожиданным.

Возглавить российскую делегацию во время поездки в Страну восходящего солнца должен был глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В Фукуоке у него, в частности, планировалась встреча с генсеком парламентской фракции правящей Либерально-демократической партии Японии Хиросигэ Сэко.

Перенос поездки связан с эпидемиологической обстановкой в этой стране, сообщил «Известиям» Константин Косачев. Однако политик попросил не драматизировать ситуацию, назвав ее рабочим моментом.

— Участники российской делегации задавали вопросы, насколько сейчас оправданно брать на себя дополнительные риски. В Японии ситуация далеко не столь тревожна, как в том же Китае или в соседней Корее. И местные власти сейчас много делают, чтобы не допустить распространения эпидемии. Например, отменяются массовые публичные мероприятия. Это значит, что есть основания для тревоги. Мы, конечно, тоже на такую ситуацию реагируем, — заявил политик.

При этом сенатор отметил, что четких договоренностей по срокам поездки не было, отмененная дата была лишь одним из возможных вариантов. В связи с переносом визита российская делегация проведет дополнительные консультации с японскими коллегами.

Собеседники «Известий» в МИД Японии, в свою очередь, заверили, что отмена поездки связана с «техническими причинами». При этом само решение российских сенаторов оказалось неожиданностью, отметили в ведомстве.

Вспышка коронавируса COVID-2019 впервые была зафиксирована в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Поднебесной случаи заражения были выявлены в 37 странах. В России пока зафиксированы только два случая коронавирусной инфекции (оба пациента — граждане КНР). Как минимум трое россиян заразились вирусом на круизном лайнере Diamond Princess. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.

В связи с сообщениями о росте числа заболевших новой инфекцией в Италии, Южной Корее и Иране Ростуризм настоятельно рекомендовал туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки. Федеральное агентство также призвало туроператоров и турагентов обязательно сообщать клиентам, которые собираются поехать в перечисленные страны, о возможном риске заражения и предлагать туры по другим направлениям.

На фоне сообщений о распространении инфекции по миру в России увеличился спрос на медицинские маски. Объем их продаж в сравнении с прошлым годом вырос в 4,3 раза. Однако, по мнению члена-корреспондента РАН, профессора Александра Горелова, значительно эффективнее соблюдать обычные правила гигиены: мыть руки с мылом, пользоваться спиртосодержащими и дезинфицирующими салфетками, обрабатывать поверхности обыкновенными моющими средствами и вести здоровый образ жизни. Сейчас в Китае на мышах тестируют вакцину против COVID-2019, но проверить ее действие на человеке удастся не раньше лета.