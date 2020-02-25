Четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило японское общественное телевидение.

Умершему было более 80 лет, он стал четвертой жертвой заболевания среди пассажиров судна, передает ТАСС.

Общее число заразившихся на территории Японии достигло 851 человек. Большинство из них — 691 — это пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы.

Лайнер Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.