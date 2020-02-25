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Четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess умер от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило японское общественное телевидение.

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Умершему было более 80 лет, он стал четвертой жертвой заболевания среди пассажиров судна, передает ТАСС.

Общее число заразившихся на территории Японии достигло 851 человек. Большинство из них — 691 — это пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы.

Лайнер Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

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