Прямой эфир
Сюжет:

Правительство ограничит въезд в Россию из Ирана и Южной Кореи

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России временно ограничивает въезд в страну иностранцев с территории Ирана и Южной Кореи с целью ограничения распространения коронавируса. Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте кабмина в пятницу, 28 февраля.

Авиасообщение удалено: к чему приведут новые ограничения из-за COVID-19
Коронавирус может быстро распространиться по всей Европе, считают эксперты

Ограничение на въезд с территории Ирана действует с полуночи 28 февраля. В распоряжении указано, что въезд разрешен только через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево. Ограничения не касаются только граждан государств ЕАЭС, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Правительство также распорядилось приостановить пропуск через границу граждан Ирана, приезжающих в Россию для учебы, работы, а также в частных, туристических и транзитных целях. МВД предписано временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию с этими целями, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу гражданам Ирана, находящимся за пределами территории Российской Федерации.

МИД России должен приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Исламской Республики Иран в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, а также прием документов, оформление и выдачу транзитных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся либо проживающим на территории Ирана. Ранее выданные визы приказано аннулировать.

Подобные ограничения въезда с территории Южной Кореи вступают в силу в полночь 1 марта.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Нигерии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020