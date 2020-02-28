Прямой эфир
Сюжет:

В Грузии подтвержден второй случай заражения коронавирусом

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщил в пятницу, 28 февраля, руководитель национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Амиран Гамкрелидзе. Его цитирует «Рустави-2».

«Вчера вечером подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом у гражданина, недавно вернувшегося из Италии. Состояние здоровья пациента удовлетворительное», — сообщил Гамкрелидзе.

COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп
Инфекция закрепится благодаря длительному инкубационному периоду и высокой способности к заражению

27 февраля Южная Осетия объявила о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Грузией, чтобы не допустить распространения коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании республиканского Совета безопасности.

О первом заболевшем коронавирусом в Грузии стало известно в среду, 26 февраля. Вирус выявили у мужчины, прибывшего накануне из Ирана через Азербайджан. Пациент был помещен в инфекционное отделение больницы.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ советовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385. Более 36 600 человек выписаны из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Литве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020