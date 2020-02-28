В Грузии подтвержден второй случай заражения коронавирусом

В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщил в пятницу, 28 февраля, руководитель национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Амиран Гамкрелидзе. Его цитирует «Рустави-2».

«Вчера вечером подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом у гражданина, недавно вернувшегося из Италии. Состояние здоровья пациента удовлетворительное», — сообщил Гамкрелидзе.

27 февраля Южная Осетия объявила о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Грузией, чтобы не допустить распространения коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании республиканского Совета безопасности.

О первом заболевшем коронавирусом в Грузии стало известно в среду, 26 февраля. Вирус выявили у мужчины, прибывшего накануне из Ирана через Азербайджан. Пациент был помещен в инфекционное отделение больницы.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ советовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385. Более 36 600 человек выписаны из больниц.