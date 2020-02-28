На Украине ввели температурный контроль для приезжающих из России

Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией в пятницу, 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019. Об этом рассказал в эфире телеканала «1+1» глава украинского МВД Арсен Аваков.

По его словам, контролируются все пункты пропуска с Евросоюзом, все пункты перехода в Донбасс и Республику Крым. «Там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры», — сказал он.

Отмечается, что на украинской территории на данный момент нет выявленных случаев заражения коронавирусом. В России находятся на карантине три человека, эвакуированных из Китая.

27 февраля стало известно, что авиакомпания S7 Airlines с 1 по 31 марта приостановит все регулярные рейсы в Южную Корею из-за распространения коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса в КНР умерло 2788 человек, подтвержденных случаев заражения — 78 824 человека, более 36 тыс. выписаны из больниц.