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ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

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Фото: Global Look Press/Bruno Rocha/Keystone Press Agency
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация повысила оценку риска коронавируса на планетарном уровне до «очень высокого». Такое заявление он сделал в пятницу, 28 февраля, на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

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Гебрейесус отметил, что первые результаты вакцин от заболевания ожидаются через несколько недель. Он уточнил, что сейчас в мире разрабатываются свыше 20 вакцин, и несколько препаратов уже проходят клинические исследования.

В то же время исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что сейчас коронавирус нельзя считать пандемией. Он пояснил, что этот термин применим, когда любой человек в мире будет подвержен вирусу.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны. По данным на 28 февраля от инфекции умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

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