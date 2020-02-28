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Число погибших от коронавируса в Иране достигло 34

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Фото: WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS
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Число жертв нового коронавируса COVID-2019 в Иране достигло 34 человек, заражены 388 иранцев, что на 100 человек больше, чем накануне. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил представитель Минздрава Республики Киануш Джаханпур.

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«В общей сложности количество случаев достигло 388, 73 поправились, всего погибли 34 человека», — цитирует его «РИА Новости».

Джаханпур отметил, что власти Ирана прогнозируют, что число зараженных в стране в последующие дни будет только расти.

Накануне стало известно, что в связи с распространением коронавируса Россия с 28 февраля вводит ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с Ираном. Выполнять рейсы смогут только авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air.

25 февраля у заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали COVID-19. В тот же день иранский парламентарий Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.

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