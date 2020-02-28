ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса

Пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

«Согласно доступным на данный момент исследованиям, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней», — цитируют «РИА Новости» его слова.

О выработке иммунитета к коронавирусу, по словам Язаревича, говорить пока рано, так как полностью заболевание еще не изучено. ВОЗ тщательно отслеживает всю поступающую информацию о повторных заражениях вирусом COVID-19 для того, чтобы определить насколько четко были выполнены инструкции организации в каждом конкретном случае.

Излечившихся от коронавируса людей, по словам представителя ВОЗ, можно выписывать только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в сутки.

Оценка риска распространения коронавируса на глобальном уровне ВОЗ в пятницу, 28 февраля, поднялась до «очень высокого». Такое заявления сделал директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухане стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны. По данным на 28 февраля от инфекции умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.