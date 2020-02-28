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ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса

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Фото: Global Look Press/dpa/Guido Kirchner
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Пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

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«Согласно доступным на данный момент исследованиям, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней», — цитируют «РИА Новости» его слова.

О выработке иммунитета к коронавирусу, по словам Язаревича, говорить пока рано, так как полностью заболевание еще не изучено. ВОЗ тщательно отслеживает всю поступающую информацию о повторных заражениях вирусом COVID-19 для того, чтобы определить насколько четко были выполнены инструкции организации в каждом конкретном случае.

Излечившихся от коронавируса людей, по словам представителя ВОЗ, можно выписывать только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в сутки.

Оценка риска распространения коронавируса на глобальном уровне ВОЗ в пятницу, 28 февраля, поднялась до «очень высокого». Такое заявления сделал директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухане стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны. По данным на 28 февраля от инфекции умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

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