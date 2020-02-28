Коронавирус вынудил США закрыть крупнейшую военную базу за рубежом

США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Financial Times.

По словам представителя американского командования, ограничения на базе Camp Humphreys — крупнейшей американской военной базе за рубежом, и других военных объектах США затронут 28,5 тысячи солдат в стране. Меры по борьбе с распространением инфекции включают запрет находиться на базах сотрудникам и подрядчикам, присутствие которых является «необязательным», уточняет «РИА Новости».

Ранее, 27 февраля, вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) сообщили, что у одного из военнослужащих, а также у сотрудника ВС и у члена семьи одного из был диагностирован коронавирус. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что проведение совместных командно-штабных учений республики и США будут отложены из-за коронавируса. Это первый случай, когда на подобные планы оказывают влияние проблемы здравоохранения.

27 февраля власти Южной Кореи сообщили о 256 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных в стране достигло 2022 человек. Всего в стране от вируса скончалось 13 человек.

В связи с этим Минтранс РФ сообщил, что с 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. При этом запрет на полеты не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air. Лишь авиакомпания S7 Airlines продолжит выполнять чартерные рейсы между Россией и Южной Кореей как минимум до середины марта, чтобы вернуть домой всех пассажиров.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.