S7 продолжит выполнять чартерные рейсы в Южную Корею до середины марта

Российская авиакомпания S7 Airlines продолжит выполнять чартерные рейсы между Россией и Южной Кореей как минимум до середины марта, чтобы вернуть домой всех пассажиров.

«Более 10 тыс. пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы между Россией и Южной Кореей с вылетами на март. Планируем, что пассажиры будут возвращены домой чартерами S7, пока сетка расписания чартерных рейсов сформирована до середины марта», — сообщили ТАСС в пресс-службе S7 в пятницу, 28 февраля.

На сегодняшний день авиакомпания выполняет 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, четыре — из Новосибирска, три — из Иркутска.

27 февраля Минтранс РФ сообщил, что с 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. При этом запрет на полеты не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air.

В этот же день авиакомпания S7 сообщила, что приостановит все регулярные рейсы в Южную Корею с 1 по 31 марта.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.

В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Иране и Южной Корее. В последней, по данным на 28 февраля, зафиксировано 2337 случаев заболевания COVID-19, умерли 13 человек, пишет «Газета.ру».

МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а операторам — прекратить продажу туров.