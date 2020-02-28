Прямой эфир
Сюжет:

S7 продолжит выполнять чартерные рейсы в Южную Корею до середины марта

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиакомпания S7 Airlines продолжит выполнять чартерные рейсы между Россией и Южной Кореей как минимум до середины марта, чтобы вернуть домой всех пассажиров.

Авиасообщение удалено: к чему приведут новые ограничения из-за COVID-19
Коронавирус может быстро распространиться по всей Европе, считают эксперты

«Более 10 тыс. пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы между Россией и Южной Кореей с вылетами на март. Планируем, что пассажиры будут возвращены домой чартерами S7, пока сетка расписания чартерных рейсов сформирована до середины марта», — сообщили ТАСС в пресс-службе S7 в пятницу, 28 февраля.

На сегодняшний день авиакомпания выполняет 14 рейсов в неделю в Сеул из Владивостока, четыре — из Новосибирска, три — из Иркутска.

27 февраля Минтранс РФ сообщил, что с 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. При этом запрет на полеты не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air.

В этот же день авиакомпания S7 сообщила, что приостановит все регулярные рейсы в Южную Корею с 1 по 31 марта.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.

В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Иране и Южной Корее. В последней, по данным на 28 февраля, зафиксировано 2337 случаев заболевания COVID-19, умерли 13 человек, пишет «Газета.ру».

МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а операторам — прекратить продажу туров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство ограничит въезд в Россию из Ирана и Южной Кореи
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 2 тыс. человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020