Дома лучше: как изменилась жизнь японцев из-за коронавируса

В Японии в префектуре Хоккайдо объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса . Местные власти призвали людей в ближайшие дни оставаться дома. В Токио ситуация чуть менее критична. Однако власти всё же приняли ряд мер предосторожности по всей стране: школы закрылись, многие компании перешли на удаленный режим работы, японцы отказались от командировок и даже обедов в людных местах . А человека без маски практически невозможно встретить в столице. Инфекционная волна может затронуть даже церемонию встречи в Японии олимпийского огня в конце марта и его прохождение по территории всей Страны восходящего солнца. О том, как сказалась эпидемия на привычном укладе жизни японцев, — в материале «Известий» из Токио.

Новая нормальность

У 53-летней Кадзуми трое детей. И всего за одну неделю коронавирус внес неожиданные коррективы в жизнь каждого из них. Вручение дипломов в университете у старшего сына (в Японии учебный семестр, как и финансовый год, заканчивается в конце марта — начале апреля) пройдет без родственников , а торжественный выпускной вообще могут отменить. Средняя дочь, только что окончившая школу, уже осталась в этом году без полноценного выпускного . А младшая — ученица средней школы — рискует на ближайшие недели перестать учиться: с 27 февраля по распоряжению премьера Синдзо Абэ многие школы закрылись — одни на две недели, другие сразу до начала апреля. Нежданные каникулы девочку обрадовали: традиционные экзамены в конце семестра тоже отменили. Но вместе с этим 16-летняя Ноноко потеряла и шанс выступить в финале конкурса танцев в конце марта , к которому она долго готовилась и на который семья давно мечтала пригласить бабушку из Киото.

М1 Фото: Global Look Press/AFLO/Juan Mijangos

Сама же Кадзуми, непрофессиональная, но заядлая бегунья, лишилась возможности принять участие в токийском марафоне : его отменили для всех бегунов-любителей, кроме обладателей так называемого элитного класса (тех, кто успевает пробежать 42 км менее чем за три часа).

Сделать менее масштабными или не проводить вовсе власти решили и все другие спортивные и культурные мероприятия. Не исключено, что эта волна затронет даже церемонию встречи в Японии олимпийского огня в конце марта и его прохождение по территории всей Страны восходящего солнца.

COVID-19 сказался на привычном распорядке дня практически каждого японца. Еще в начале февраля часть работодателей перевела сотрудников на удаленный режим работы, чтобы минимизировать риск заражения вирусом во время неизбежных поездок в переполненном метро. Другие перешли на более гибкий график прихода на работу и ухода с нее, позволив подчиненным избегать поездок в утренние и вечерние часы пик. Крупнейшей японской рекламной корпорации Dentsu хватило одного заразившегося сотрудника, чтобы моментально оставить 5 тыс. других подчиненных работать дома.

М3 Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

В других компаниях в качестве мер предосторожности отменили ряд служебных поездок в страны с большим числом больных коронавирусом, рекомендовали сотрудникам временно отказаться от рабочих ланчей в городе и существенно снизили число внутренних совещаний.

Впрочем, особо пустынными улицы Токио не стали . Народу в центре действительно меньше, признал в разговоре с «Известиями» один из столичных жителей, но лишь потому, что с них исчезли китайские туристы, до начала эпидемии бывшие самой многочисленной категорией иностранных визитеров.

Зато люди в защитных масках стали для Японии своего рода новой нормальностью. Не сказать, что их надели все без исключения, но для кассиров, таксистов, официанток, сотрудников ресепшн и остальных категорий работников сферы услуг маски вмиг превратились в новую и неотъемлемую часть униформы.

М2 Фото: Global Look Press/AFLO/Ivo Gonzalez

А вот люди без защиты на лице точно оказались в меньшинстве . Их не стали как-то особо чураться, что корреспондент «Известий», будучи без маски, проверила на личном опыте. Но кашлять или чихать в присутствии других людей в обстановке всеобщей озабоченности вирусом стало крайне неловко.

Вирус на страже политики

С появлением первых больных COVID-19 за пределами Китая многие западные страны дружно кинулись обвинять Пекин в замалчивании вируса на начальном этапе и нападать на тоталитарную систему власти — мол, при прозрачном демократическом строе такого бы не случилось. В Японии при всем ее непростом отношении к соседу таких выпадов не было. Напротив, беду Китая, которая теперь оказалась практически общемировой проблемой, встретили сочувственно.

Токио в целом не только воздержался от политизации темы вируса, но и одним из первых оказал КНР гуманитарную помощь.

V5 Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Зато для своего правительства критики не пожалели. В последние недели оппозиция чуть ли не ежедневно устраивала нападки на власть за запоздалое реагирование на распространение опасного заболевания. Известие о том, что некоторые члены кабинета министров вначале вообще прогуливали собрания экстренного штаба по борьбе с распространением эпидемии, лишь подлило масла в огонь.

Нельзя сказать, что Япония отнеслась к распространению коронавируса легкомысленно. Но определенные ошибки всё же были . Одну из главных промашек власти допустили с пассажирами круизного лайнера Diamond Princess. После того как на его борту были обнаружены первые заразившиеся, судно пришвартовали на карантин в порту Йокогамы. Хотели как лучше — чтобы вирус не покинул пределы лайнера. Но вышло только хуже — за время карантина изначально немногочисленные носители вируса успели перезаражать сотни других пассажиров. И к настоящему моменту число случаев заболевания коронавирусом в Японии, тянущихся от Diamond Princess, превысило 700. Еще около 200 человек заразились в Японии другими путями.

Немало нареканий вызвал и тот факт, что часть иностранного персонала лайнера, на котором плыли граждане 56 стран, разрешили эвакуировать без предварительных проверок на наличие вируса.

V4 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stanislav Kogiku

При этом, как и много где еще, система здравоохранения в Японии оказалась не готова к новой болезни. В последние дни п рессу обошло несколько историй о том, как заподозрившее наличие коронавируса люди долго и тщетно пытались сдать анализ на наличие вируса, но были отправлены из клиник восвояси . Либо по причине отсутствия нужного для тестирования оборудования, либо с формулировкой, что врачей, мол, не стоит беспокоить по пустякам с обычным кашлем. В итоге нередкими в эти дни стали призывы к общественности не поддаваться панике и прибегать для начала к телефонным консультациям с врачами. Впрочем, параллельно всем 47 японским префектурам было всё же дано поручение подготовить больницы к возможному приему инфицированных COVID-19.

Наталия Портякова, Токио