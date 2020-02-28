Москва депортирует 88 нарушивших карантин иностранцев

В ходе рейдов в гостиницах, общежитиях, частных квартирах Москвы были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, который было необходимо соблюдать после возвращения из Китая из-за вспышки коронавируса нового типа COVID-19. Об этом заявила агентству «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 28 февраля.



«Иностранные граждане в их числе подлежат депортации», — сказала она. Среди них есть не только китайцы, но и россияне, которые прибыли из КНР до того, как был введен сплошной контроль на границах.

Ранее в пятницу Ракова заявила, что на карантине в московском центре временного пребывания для людей, контактировавших с носителем коронавируса, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, находятся 80 человек.

По ее словам, в инфекционную больницу с 24 января госпитализировали 204 человека с признаками ОРВИ, находившихся в инкубационном периоде по коронавирусу. Выписали уже 145 пациентов.

«Лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса ни у кого не выявлено», — сказала заммэра.

Ранее, 21 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе выдали более 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции в рамках борьбы с распространением COVID-19. Он добавил, что пассажиры, которые прибывают из Китая, в том числе транзитом, проходят на месте медицинский осмотр, у них берут пробы для анализа.

В тот же день СМИ сообщили, что более 20 китайцев сбежали от медиков в Москве. Отмечалось, что людей остановили 20 февраля при входе на станцию метро «Новослободская». У членов туристической группы были свидетельства, приписывающие нахождение в гостинице во время карантина, но путешественники нарушили режим и отправились на экскурсию.

На место вызвали полицию и скорую помощь. При виде машины медиков китайцы сбежали на экскурсионном автобусе. Гид-переводчик объяснила, что они собирались в Театр на Таганке.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Инфекция распространилась и на другие провинции этой страны, а также на другие государства.

По данным на 28 февраля, инфекцией заразились 83 876 человек, выздоровели — 36 815, а ее жертвами стали 2 867 заболевших.

В середине февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в случае неблагоприятного сценария заразиться коронавирусом может до 66% населения Земли.