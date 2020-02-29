В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

В США зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщило агентство Bloomberg.

Гибель произошла в штате Вашингтон. В управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов министерства здравоохранения и социальных служб США опасаются, что болезнь будет распространяться на западном побережье страны. В связи с этим в управлении ускорилась работа по исследованию вируса.

Ранее сообщалось, что количество заразившихся коронавирусом в Италии превысило 1000 человек.

Вспышка нового вируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Позже инфекция распространилась и за границы Китая. По данным на 29 февраля, на территории страны от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписано около 39.