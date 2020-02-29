В Иране подожгли больницу с людьми из-за боязни коронавируса

В иранском городе Бендер-Аббас подожгли больницу, куда якобы госпитализировали больных, зараженных коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщил телеканал Iran International.

Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента нет.

Сообщалось, что в местную клинику было доставлено 10 зараженных человек из города Кума, где была зафиксирована вспышка COVID-2019. Вечером в пятницу местные жители в знак протеста против того, что больных поместили туда без их согласия, подожгли часть здания клиники.

Специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатим Норузян сообщила телеканалу Al Arabiya, что на самом деле зараженных коронавирусом не перевозили в Бендер-Аббас.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

Как сообщил 29 февраля представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 593 человек, погибли 43.