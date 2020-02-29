Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав Ирана сообщил о 593 заразившихся коронавирусом

0
Фото: WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 593 человек, погибли 43. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Итальянские каникулы: как воспринимают коронавирус сами жители
Туристы и местные жители рассказали о том, как они справляются с напастью

Таким образом, за сутки число заражений выросло более чем на 200 человек. Их них погибли девять пациентов, отметил он. По данным медиков, по меньшей мере 123 человек выздоровели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал IRINN.

Ранее в субботу стало известно, что Австралия из-за коронавируса запретит визиты иностранцев из Ирана. Прибывающих будут помещать в двухнедельный карантин.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля на территории Китая от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписано около 39 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США перенесли встречу Трампа с канцлером Австрии из-за коронавируса
Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020