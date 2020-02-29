Прямой эфир
Сюжет:

США перенесли встречу Трампа с канцлером Австрии из-за коронавируса

0
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты перенесли встречу президента страны Дональда Трампа с канцлером Австрии Себастьяном Курцем из-за опасности распространения коронавируса. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщила австрийская телерадиокорпорация ORF.

Дома лучше: как изменилась жизнь японцев из-за коронавируса
Страна восходящего солнца перешла на удаленный режим работы и лишилась китайских туристов

В США Курц должен был отправиться в понедельник, встреча с главой Белого дома планировалась на 3 марта. В настоящее время она по инициативе американской стороны отложена на неопределенный срок.

Число подтвержденных случаев заражения новой инфекцией в Австрии уже достигло шести.

Всемирная организация здравоохранения призвала людей не полагаться на молитвы и амулеты при защите от нового коронавируса COVID-2019.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Серьезная ситуация сложилась в Италии, Южной Корее и Иране.

Авиакомпании многих стран приостановили авиасообщение с Китаем, ряд государств прекратили выдачу виз для граждан КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Австралия из-за коронавируса запретит визиты иностранцев из Ирана
Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020