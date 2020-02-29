Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу

Граждане Японии на фоне распространения коронавируса COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, начали массово скупать салфетки, бумажные полотенца и туалетную бумагу. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что такой ажиотаж мог быть вызван дефицитом медицинских масок и появившейся в Сети информации о том, что одноразовые маски делают из тех же материалов, что и туалетную бумагу. Из-за этой «информационной утки» во многих крупных городах Японии появился дефицит салфеток и туалетной бумаги.

Несмотря на заявления Ассоциации косметической бумажной промышленности о том, что перебоев с поставками туалетной бумаги в Японии не будет, к вечеру 28 февраля многие магазины и аптеки ввели ограничения в «одну упаковку на семью», поскольку полки с этими товарами опустели.

Ранее, 27 февраля, власти Японии распорядились закрыть все школы для предотвращения распространения коронавируса. Отмечается, что решение вступит в силу со 2 марта. На данный момент в Японии подтверждены 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек — пассажиры и члены экипажа лайнера Diamond Princess.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля, число жертв нового типа коронавируса на территории Китая составило 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.