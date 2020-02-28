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МИД призвал россиян перед поездкой в Японию учесть информацию о коронавирусе

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам при поездках в Японию учитывать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в стране. Соответствующее сообщение появилось в пятницу, 28 февраля, на сайте МИД РФ.

«Особенно остро ситуация складывается на Хоккайдо, где диагностировано 66 случаев заболевания. Власти префектуры в дополнение к рекомендованным правительством Японии мерам (внеочередные каникулы в учебных заведениях, отмена массовых мероприятий и т.д.) 28 февраля объявили о введении в этом регионе чрезвычайного положения сроком на три недели — до 19 марта», — говорится в заявлении.

По данным «РИА Новости», сейчас в Японии подтверждены 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек — пассажиры и члены экипажа лайнера Diamond Princess.

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27 февраля власти Японии распорядились закрыть все школы для предотвращения распространения коронавируса. Отмечается, что решение вступит в силу со 2 марта.

26 февраля МИД РФ уже рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в три иностранных государства из-за распространения коронавируса. В этом списке оказались Иран, Южная Корея и Италия.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-19) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля от коронавируса умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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