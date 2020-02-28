Прямой эфир
Сюжет:

Британец с лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса в Японии

0
Фото: Global Look Press/AFLO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданин Великобритании, который находился на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии в качестве пассажира, скончался от коронавируса COVID-2019. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает японский телеканал NHK.

Дома лучше: как изменилась жизнь японцев из-за коронавируса
Страна восходящего солнца перешла на удаленный режим работы и лишилась китайских туристов

Отмечается, что это первый случай смерти гражданина одной страны на территории другого государства, передает «РИА Новости».

Всего в Японии отмечено свыше 900 случаев инфицирования. Большинство заболевших — пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Ранее сообщалось о пяти жертвах вируса.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную COVID-2019. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. Число случаев заражения коронавирусом на борту Diamond Princess на данный момент составляет 705.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Hitachi переведет 10 тыс. сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса
Число погибших от коронавируса в Иране достигло 34

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020