Британец с лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса в Японии

Гражданин Великобритании, который находился на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии в качестве пассажира, скончался от коронавируса COVID-2019. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает японский телеканал NHK.

Отмечается, что это первый случай смерти гражданина одной страны на территории другого государства, передает «РИА Новости».

Всего в Японии отмечено свыше 900 случаев инфицирования. Большинство заболевших — пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Ранее сообщалось о пяти жертвах вируса.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную COVID-2019. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. Число случаев заражения коронавирусом на борту Diamond Princess на данный момент составляет 705.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.