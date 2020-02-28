Hitachi переведет 10 тыс. сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Японская корпорация Hitachi Ltd приняла решение перевести почти треть своих сотрудников в Японии на удаленную работу в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-2019 . Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает телеканал NHK.

Как отмечает Reuters, меры будут действовать в течение марта и затронут около 10 тыс. работников. В первую очередь в это число попали сотрудники, чьи дети учатся в школах.

Днем ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что все школы в Японии со 2 марта будут закрыты до весенних каникул, чтобы не допустить угрозы распространения коронавируса в стране.

26 февраля сообщалось о предположительном закрытии всех школ в японской префектуре Хоккайдо из-за угрозы распространения коронавируса.

По состоянию на 28 февраля в Японии было зарегистрировано более 900 случаев заражения, большая часть инфицированных (свыше 700) — пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. Общее число зараженных на судне составило 705, четверо человек скончались. 26 февраля стало известно, что у троих россиян с лайнера, эвакуированных в Казань, нашли коронавирус.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 28 февраля, число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, пишет «Газета.ру». За пределами КНР умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 380 человек, более 36 500 выписаны из больниц.