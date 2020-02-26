Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess достигло 705

Врачи Японии обнаружили коронавирус еще у 14 человек на борту лайнера Diamond Princess за последние сутки, общее число зараженных пассажиров составляет 705. Об этом в среду, 26 февраля, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны.

По данным ведомства, среди новых инфицированных пять пассажиров и девять членов экипажа. В том числе вирус был обнаружен у людей, у которых не было каких-либо симптомов болезни,

Ранее агентство ТАСС сообщило о 691 инфицированном пассажире лайнера.

В этот же день стало известно, что россияне с лайнера, прибывшие во Владивосток, находятся в удовлетворительном состоянии.

О помещении семерых россиян с Diamond Princess на карантин в Приморье стало известно 25 февраля. Ранее в тот же день СМИ сообщили о кончине четвертого инфицированного коронавирусом пассажира лайнера.

Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля число летальных исходов в КНР достигло 2715.