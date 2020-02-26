В Греции заявили о первом случае заражения коронавирусом

Власти Греции подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя минздрава страны Сотириса Циодраса в среду, 26 февраля.

Заболевшая — 38-летняя гречанка, которая приехала из северной Италии.

7 февраля в Риме зафиксировали первый случай заражения итальянца коронавирусом. По данным департамента гражданской защиты страны на 25 февраля, инфекция распространилась и на другие провинции — Ломбардию (212 случаев заражения), Венето (38), Эмилию-Романью (23), Тоскану, Флоренцию, Пистойю и Сицилию.

Согласно данным на 26 февраля, число погибших от инфекции в Италии достигло 11, по стране выявлено 325 зараженных. Случаи инфицирования обнаружили в девяти из 20 регионов республики.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из больниц на севере государства в способствовании вспышке COVID-19.

Кроме того, в Иране зафиксировано 139 случаев заражения этой инфекцией, 19 человек умерли. В ночь на среду от вируса умер первый француз.

В Южной Корее зарегистрировали 1146 случаев заражения и 12 смертельных исходов.

По данным на 26 февраля, в Китае COVID-19 заразились 78 190 человек, в других странах — 2929. Выздоровели 29 777 человек, а погибли от инфекции — 2929.