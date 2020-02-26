Первый француз умер от коронавируса

Первый случай смерти француза из-за заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Париже. О этом сообщает в среду, 26 февраля, телеканал BFMTV, ссылаясь на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

По его словам, 60-летний мужчина скончался в ночь на среду в больнице Питье-Сальпетриер. Он был доставлен туда в очень тяжелом состоянии.

Отмечается также, что за прошедшие сутки во Франции были выявлены еще два случая заражения вирусом. 55-летний заболевший француз был помещен в реанимацию в Амьене, а 36-летний мужчина госпитализирован в Страсбурге.

15 февраля в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса — во Франции скончался китайский 80-летний турист.

Число жертв инфекции в Италии также достигло 10, а заразились 322 человека. В Иране заразились около 95 человек, а умерли 15 заболевших. Согласно данным на 26 февраля, число заболевших в Китае достигло 78 190 человек, в других странах — 2929. Всего выздоровели 29 777 больных, а умерло — 2929.

Вспышка COVID-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Позже инфекция распространилась и на другие страны.