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Первый француз умер от коронавируса

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Первый случай смерти француза из-за заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Париже. О этом сообщает в среду, 26 февраля, телеканал BFMTV, ссылаясь на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

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По его словам, 60-летний мужчина скончался в ночь на среду в больнице Питье-Сальпетриер. Он был доставлен туда в очень тяжелом состоянии.

Отмечается также, что за прошедшие сутки во Франции были выявлены еще два случая заражения вирусом. 55-летний заболевший француз был помещен в реанимацию в Амьене, а 36-летний мужчина госпитализирован в Страсбурге.

15 февраля в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса — во Франции скончался китайский 80-летний турист.

Число жертв инфекции в Италии также достигло 10, а заразились 322 человека. В Иране заразились около 95 человек, а умерли 15 заболевших. Согласно данным на 26 февраля, число заболевших в Китае достигло 78 190 человек, в других странах — 2929. Всего выздоровели 29 777 больных, а умерло — 2929.

Вспышка COVID-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

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