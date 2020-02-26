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В Минфине заявили о готовности к последствиям распространения COVID-2019

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Фото: China Daily via REUTERS
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Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что финансовая система России преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, включая последствия от коронавируса.

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По его словам, то, какими именно будут последствия для финансовой сферы из-за COVID-2019, еще предстоит оценить, однако в ведомстве «готовы к кризису в любом случае».

«Что касается финансовой стабильности, то не вижу никаких предпосылок, чтобы финансовая стабильность поколебалась из-за распространения коронавируса», — приводит его слова ТАСС в среду, 26 февраля.

Накануне в Международном валютном фонде (МВФ) рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики. Так, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что не стоит ожидать скорой ликвидации последствий COVID-2019, и призвала подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Согласно последним официальным данным, общее число случаев заражения в Китае превысило 78 тыс. человек, число летальных исходов — более 2,7 тыс., выздоровели около 29,7 тыс. человек.

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