У помещенных на карантин россиян с Diamond Princess не оказалось жалоб

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, прибывшие во Владивосток, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

Ни у кого из семерых прибывших нет клинических проявлений каких-либо инфекционных заболеваний. Температура у всех в норме, передает ТАСС.

Аббасова уточнила, что шестеро прибывших на карантин — жители Приморья, один — омич. Они прилетели обычным рейсом, так как не имели никаких симптомов.

Главврач Краевой клинической больницы № 2 Светлана Бениова рассказала, что пациенты находятся в инфекционном стационаре. Она уточнила, что все карантинные пациенты размещены в палатах по одному.

О помещении семерых россиян с Diamond Princess на карантин в Приморье стало известно 25 февраля. Ранее в тот же день СМИ сообщили о кончине четвертого инфицированного коронавирусом пассажира лайнера.

Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля, число летальных исходов в КНР достигло 2715.