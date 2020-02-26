Прямой эфир

У троих россиян с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус

0
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У троих россиян с лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань, нашли коронавирус. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Москве.

Вирусный шторм: что ждет российский фондовый рынок из-за COVID-19
Московская биржа отыграет падение к концу недели, уверены эксперты

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими», — цитирует Попову «Интерфакс».

Она отметила, что сейчас заболевшие находятся под наблюдением. Других подробностей глава Роспотребнадзора сообщать не стала.

Борт с восемью россиянами сел в Казани 23 февраля, среди эвакуированных есть ребенок. Все прибывшие будут находиться на карантине в казанской инфекционной больнице в течение 14 дней, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля число летальных исходов в КНР достигло 2715.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ВОЗ заявили об отсутствии эффективных средств лечения коронавируса
Голикова объявила о продлении транспортных ограничений с Китаем из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020