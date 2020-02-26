У троих россиян с лайнера Diamond Princess нашли коронавирус

У троих россиян с лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань, нашли коронавирус. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Москве.

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими», — цитирует Попову «Интерфакс».

Она отметила, что сейчас заболевшие находятся под наблюдением. Других подробностей глава Роспотребнадзора сообщать не стала.

Борт с восемью россиянами сел в Казани 23 февраля, среди эвакуированных есть ребенок. Все прибывшие будут находиться на карантине в казанской инфекционной больнице в течение 14 дней, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 26 февраля число летальных исходов в КНР достигло 2715.