В Японии скончался пятый пассажир Diamond Princess

Пятый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который уже три недели находился на карантине в порту Иокогамы, умер от коронавируса. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Жертвой COVID–19 стала 70-летняя жительница Токио.

Всего в Японии отмечено свыше 900 случаев инфицирования. Большинство заболевших (более 700) — пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Ранее сообщалось о четырех жертвах вируса.

Днем ранее сообщалось, что экипаж лайнера начал покидать судно, которое уже три недели стоит на карантине.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную COVID-2019. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. Число случаев заражения коронавирусом на борту Diamond Princess на данный момент составляет 705.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

По последним данным, в мире от коронавируса скончались — 2 867 человек, заболели — 83 876, выздоровели — 36 815.