Прямой эфир
Сюжет:

Австралия из-за коронавируса запретит визиты иностранцев из Ирана

0
Фото: REUTERS/Alaa al-Marjani
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австралия из-за опасности распространения коронавируса запретит иностранцам приезжать из Ирана. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил местный телеканал ABC.

Итальянские каникулы: как воспринимают коронавирус сами жители
Туристы и местные жители рассказали о том, как они справляются с напастью

По приезду из Ирана граждане Австралии и иностранцы будут помещаться в двухнедельный карантин, заявил министр здравоохранения страны Грег Хант. «У них (Ирана. — Ред.) самый высокий процент смертности, за исключением провинции Хубэй. На этой стадии возможен высокий уровень неустановленных случаев, а значит, эти случаи могут выявиться на выезде из Ирана», — сказал он.

27 февраля власти Японии распорядились закрыть школы для предотвращения распространения коронавируса. В настоящее время там подтверждены 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля на территории Китая от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за границу
Японцы на фоне эпидемии коронавируса начали скупать туалетную бумагу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020