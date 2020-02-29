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Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за границу

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Граждане России должны по возможности отказаться от поездок за рубеж или максимально сократить сроки пребывания в других странах в качестве меры защиты от нового коронавируса COVID-2019. Об этом в субботу, 29 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — цитирует ее ТАСС.

Кроме того, Попова подчеркнула, что оснований для введения карантина для россиян, приехавших из Италии, в данный момент нет. Италии сейчас находятся примерно 30 тыс. российских туристов, добавила она.

27 февраля Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Иран, Италию и Корею. Решение было принято из-за распространения эпидемии коронавируса.

На следующий день Ассоциация туроператоров России обратилась к правительству с просьбой обозначить срок действия рекомендаций Ростуризма прекратить продажу туров в Италию и другие страны. Иначе, по мнению специалистов, долгосрочный запрет может негативно сказаться на турбизнесе и поставит компании под угрозу ликвидации.

В январе российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. В тот же день власти Китая аннулировали около 9 тыс. заявок от граждан на поездки в РФ.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля, число жертв нового типа коронавируса на территории Китая составило 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

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