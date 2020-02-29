Коронавирус выявлен у прилетевшего в КНР из Ирана второго пассажира

Второй за неделю случай выявлен у пассажира, прилетевшего в Китай из Ирана через Москву рейсами «Аэрофлота». 28 февраля заражение выявлено в уезде Линъу Нинся-Хуэйского автономного района у 37-летнего бизнесмена.

Мужчина вместе с супругой 24 февраля в 13:30 (по местному времени) вылетел из Тегерана в Москву рейсом SU513, около 17:00 прибыл в Шереметьево. Вечером того же дня в 21:10 мск они вылетели рейсом SU204 в Пекин, сообщает 29 февраля «РИА Новости» со ссылкой на портал Guangming.

Конечным пунктом поездки супругов был город Иньчуань, в аэропорту которого их встретил младший брат бизнесмена. На всем пути пара носила защитные маски. 25 февраля по прибытии в Линъу супруги сообщили властям о приезде и были помещены в карантин.

Через два дня у мужчины поднялась температура, а проведенные тесты дали положительные результаты. Бизнесмен госпитализирован в специализированную больницу для лечения коронавируса. По его словам, он не контактировал с первым зараженным, прибывшим в Китай из Ирана.

Ранее в субботу пять человек, которые контактировали в Москве с больным коронавирусом COVID-19 гражданином Ирана, были доставлены в столичную инфекционную больницу. Вирус у них не был выявлен.

27 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого».

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Инфекция распространилась и в другие страны. Число жертв нового типа коронавируса на территории Китая по состоянию на 29 февраля составило 2835 человек, заражены сейчас более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.