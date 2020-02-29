Попова сообщила о готовности 366 обсерваторов для прохождения карантина

Более 360 обсерваторов для граждан, проходящих карантин из-за угрозы коронавируса, подготовлено в России. В настоящее время задействованы 130, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова

По ее словам, государство сделало все для обеспечения готовности медицинской сети. «По предписывающим документам, на сегодняшний день подготовлено в субъектах 366 обсерваторов, из которых задействованы, развернуты 130 на 8 тыс. 313 коек, а остальные общей емкостью 21 тыс. мест на сегодняшний день пока законсервированы, но готовы», — цитирует Попову в субботу, 29 февраля, ТАСС.

Сейчас заняты 443 койки, карантин проходят граждане Китая. За ними ведется медицинское наблюдение, уточнила глава Роспотребнадзора.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском 12-миллионном городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро складывается ситуация в Италии, Южной Корее и Иране. Российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По состоянию на 29 февраля, число жертв нового типа коронавируса на территории Китая составило 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.