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ВОЗ призвала не полагаться на амулеты и молитвы для защиты от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает людей не полагаться на молитвы и амулеты при защите от нового коронавируса COVID-2019. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил «РИА Новости» официальный представитель организации Тарик Язаревич.

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«Это не подкреплено доказательствами», — ответил он на вопрос о том, могут ли амулеты и молитвы защитить или вылечить людей от COVID-2019.

Накануне Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля число жертв нового типа коронавируса на территории Китая составило 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем в ВОЗ заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.

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