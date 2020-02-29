Таможенники обнаружили незаконный склад медицинских масок в Ташкенте

Незаконный склад медицинских масок в подвале одного из частных домов Ташкента обнаружили сотрудники государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщила пресс-служба комитета.

«В подвале хранились медицинские маски неизвестного качества на общую сумму 668,4 млн сумов (около $70 тыс. — Ред.) без наличия обязательного сертификата соответствия», — говорится в сообщении.

Обнаруженные таможенниками маски, по данным ГТК, должны были отправиться на продажу сразу в несколько стран. По факту обнаружения незаконного склада с масками проводится таможенная проверка.

На данный момент в Узбекистане не зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. Накануне ВОЗ повысила оценку риска инфекции на планетарном уровне до «очень высокого».

Вспышка нового вируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Позже инфекция распространилась и за границы Китая. По данным на 29 февраля, на территории страны от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписано около 39.