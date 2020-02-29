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В Катаре зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Markus Ulmer
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В Катаре зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса, вспышка которого началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. Об этом сообщило в субботу, 29 февраля, Катарское информационное агентство со ссылкой на минздрав страны.

«Министерство здравоохранения объявляет о регистрации первого в стране подтвержденного случая коронавируса», — приводит «РИА Новости» сообщение агентства.

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Новый вид коронавируса, получивший обозначение COVID-2019, появился в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Позже инфекция распространилась и в других странах. Сложная обстановка с заболеваемостью сложилась в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля число жертв нового типа коронавируса в Китае составляет 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на наличие болезни.

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