На рейсе Москва–Пекин выявлен пассажир с подозрением на коронавирус

Администрация пекинского аэропорта Шоуду выявила пассажира рейса Москва–Пекин с подозрением на коронавирус COVID-2019. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщило посольство России в Китае на своей странице в Facebook.

«Утром 29 февраля в международном аэропорте Шоуду (г. Пекин) на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-2019», — отметили в диппредставительстве.

Подчеркивается, что экипаж и пассажиры были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики. Ни у одного из граждан России, находившихся на борту, коронавирус не обнаружен.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля число жертв нового типа коронавируса на территории Китая составило 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием. На следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем в ВОЗ заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.