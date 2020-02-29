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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 3150 человек

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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В Южной Корее 29 февраля зарегистрировали 219 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае. Таким образом, общее число зараженных в стране возросло до 3150, сообщает 29 февраля организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

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Кроме того, в KCDC отметили, что в субботу на территории Южной Кореи скончался 17-й заболевший коронавирусом.

Ранее, 29 февраля, Южная Корея подтвердила 594 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

27 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого». В тот же день Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Иран, Италию и Корею.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем в ВОЗ заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля число жертв нового типа коронавируса на территории Китая составило 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

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